Arsen Zakharyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsen Zakharyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arsen Zakharyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arsen Zakharyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arsen Zakharyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsen Zakharyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arsen Zakharyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsen Zakharyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arsen Zakharyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arsen Zakharyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arsen Zakharyan 26 Mayıs 2003 tarihinde Samara şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Захарян Арсен Норайрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arsen Zakharyan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Arsen Zakharyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Arsen Zakharyan'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Arsen Zakharyan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zaha47_/

Arsen Zakharyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arsen Zakharyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Arsen Zakharyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arsen Zakharyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Akademia Dinamo

1 Temmuz 2020 yılında Dinamo 2

1 Ocak 2021 yılında Dinamo Moskova

Arsen Zakharyan kimdir

Arsen Zakharyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arsen Zakharyan şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zarya Samara, Krylya Sovetov Samara, Y. Konoplev Football Akademia, Dinamo Moskau

Arsen Zakharyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 10 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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Arsen Zakharyan nereli

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