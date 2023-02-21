Saba Sazonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saba Sazonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saba Sazonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saba Sazonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saba Sazonov 1 Şubat 2002 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Gürcistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сазонов Саба Андреевич /საბა საზონოვი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saba Sazonov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saba Sazonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Saba Sazonov'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saba Sazonov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sabasazonov/

Saba Sazonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saba Sazonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Saba Sazonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saba Sazonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2019 yılında Zenit II

1 Ocak 2021 yılında Zenit 2 S-Pb

9 Temmuz 2021 yılında Dinamo 2

1 Ocak 2022 yılında Dinamo Moskova

Saba Sazonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saba Sazonov şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Saba Sazonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 22 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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