Fedor Smolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fedor Smolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fedor Smolov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fedor Smolov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fedor Smolov 9 Şubat 1990 tarihinde Saratov şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Смолов Фёдор Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fedor Smolov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Fedor Smolov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fedor Smolov'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fedor Smolov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/smolslabii

http://www.instagram.com/smolovfedor_10/

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Fedor Smolov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fedor Smolov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 16.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fedor Smolov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fedor Smolov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Dinamo M II

1 Ocak 2008 yılında Dinamo Moskova

1 Temmuz 2010 yılında Feyenoord

31 Aralık 2010 yılında Dinamo Moskova

1 Temmuz 2012 yılında Anji Mahaçkale

30 Haziran 2013 yılında Dinamo Moskova

1 Ocak 2014 yılında Anji Mahaçkale

30 Haziran 2014 yılında Dinamo Moskova

1 Eylül 2014 yılında Ural

30 Haziran 2015 yılında Dinamo Moskova

1 Temmuz 2015 yılında Krasnodar

9 Ağustos 2018 yılında Loko Moskova

30 Ocak 2020 yılında Celta Vigo

27 Temmuz 2020 yılında Loko Moskova

12 Ocak 2022 yılında Dinamo Moskova

Fedor Smolov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fedor Smolov şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fedor Smolov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Master-Saturn Egorjevsk (2005-2006)

Rusya takımında 9 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 45 maçta 16 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Mart 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 16 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 5 gol atmıştır.

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