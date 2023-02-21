Roberto Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Fernandez 7 Haziran 2000 tarihinde Concepción şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Fernández Urbieta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Fernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Roberto Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roberto Fernandez'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Roberto Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fernandezrober03/

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Roberto Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roberto Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Guaraní

26 Temmuz 2022 yılında Dinamo Moskova

Roberto Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Fernandez şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Roberto Fernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U23 takımında 3 numaralı formasıyla 1 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Paraguay U20 takımında 3 numaralı formasıyla 18 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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