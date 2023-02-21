Vyacheslav Grulev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Grulev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vyacheslav Grulev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vyacheslav Grulev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vyacheslav Grulev 23 Mart 1999 tarihinde Kemerovo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Грулёв Вячеслав Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vyacheslav Grulev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Vyacheslav Grulev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Vyacheslav Grulev'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vyacheslav Grulev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/grulev_20/

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Vyacheslav Grulev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vyacheslav Grulev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vyacheslav Grulev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vyacheslav Grulev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Akademia Dinamo

31 Ağustos 2015 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo 2

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo M II

1 Ocak 2019 yılında Dinamo Moskova

10 Ocak 2020 yılında Nizhny Novgorod

15 Haziran 2020 yılında Dinamo Moskova

Vyacheslav Grulev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vyacheslav Grulev şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Vyacheslav Grulev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 13 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 9 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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