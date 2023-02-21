Sergey Parshivlyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Parshivlyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Parshivlyuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergey Parshivlyuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergey Parshivlyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Parshivlyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Parshivlyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Parshivlyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Parshivlyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Parshivlyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Parshivlyuk 18 Mart 1989 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Паршивлюк Сергей Викторович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Parshivlyuk Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey Parshivlyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sergey Parshivlyuk'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Parshivlyuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/parsh4/

Sergey Parshivlyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Parshivlyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergey Parshivlyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Parshivlyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2006 yılında Spartak II

1 Ocak 2008 yılında Spartak Moskova

31 Ağustos 2016 yılında Anji Mahaçkale

1 Temmuz 2017 yılında Rostov

1 Temmuz 2019 yılında Dinamo Moskova

Sergey Parshivlyuk kimdir

Sergey Parshivlyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Parshivlyuk şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Sergey Parshivlyuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 3 numaralı formasıyla 3 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Mart 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergey Parshivlyuk nereli

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