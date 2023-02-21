Nicolas Marichal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Marichal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Marichal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Marichal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Marichal 17 Mart 2001 tarihinde Sarandí del Yí şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Marichal Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Marichal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Nicolas Marichal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Marichal'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Marichal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicomarichal.18/

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Nicolas Marichal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Marichal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas Marichal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Marichal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2021 yılında Nacional

30 Ağustos 2022 yılında Dinamo Moskova

Nicolas Marichal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Marichal şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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