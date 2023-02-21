Konstantin Tyukavin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Tyukavin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantin Tyukavin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Konstantin Tyukavin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Konstantin Tyukavin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Tyukavin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantin Tyukavin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Tyukavin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantin Tyukavin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantin Tyukavin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantin Tyukavin 22 Haziran 2002 tarihinde Kotlas, Arkhangelsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Тюкавин Константин Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantin Tyukavin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SA-Football Agency yapmaktadır. Konstantin Tyukavin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Konstantin Tyukavin'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Konstantin Tyukavin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tyukavin7/

Konstantin Tyukavin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantin Tyukavin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Konstantin Tyukavin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantin Tyukavin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dinamo M II

1 Ağustos 2020 yılında Dinamo 2

1 Ocak 2021 yılında Dinamo Moskova

Konstantin Tyukavin kimdir

Konstantin Tyukavin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantin Tyukavin şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Konstantin Tyukavin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 22 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 6 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 20 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Konstantin Tyukavin nereli

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