Nicolas Moumi Ngamaleu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Moumi Ngamaleu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Moumi Ngamaleu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Moumi Ngamaleu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Moumi Ngamaleu 9 Temmuz 1994 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Nicolas Brice Moumi Ngamaleu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Moumi Ngamaleu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nicolas Moumi Ngamaleu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Moumi Ngamaleu'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Moumi Ngamaleu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nm.ngamaleu13/

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Nicolas Moumi Ngamaleu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Moumi Ngamaleu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas Moumi Ngamaleu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Moumi Ngamaleu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Canon Yaoundé

1 Temmuz 2013 yılında Coton Sport FC

3 Ağustos 2016 yılında SCR Altach

26 Ağustos 2017 yılında BSC Young Boys

8 Eylül 2022 yılında Dinamo Moskova

Nicolas Moumi Ngamaleu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Moumi Ngamaleu şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicolas Moumi Ngamaleu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Musango Yaoundé (2010–2011)

Kamerun takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 4 gol atmıştır.

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