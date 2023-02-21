Anton Shunin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Shunin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anton Shunin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anton Shunin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anton Shunin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Shunin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anton Shunin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Shunin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Shunin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Shunin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Shunin 27 Ocak 1987 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шунин Антон Владимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Shunin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Anton Shunin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına 1 Ocak 2007 tarihinde katılmıştır. Anton Shunin'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anton Shunin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shunin_anton/

Anton Shunin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Shunin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anton Shunin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Shunin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Dinamo M II

1 Ocak 2007 yılında Dinamo Moskova

Anton Shunin kimdir

Anton Shunin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Shunin şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Anton Shunin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 1 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya B takımında 1 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 23 Mart 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Anton Shunin nereli

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