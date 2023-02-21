Yaroslav Gladyshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Gladyshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaroslav Gladyshev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaroslav Gladyshev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaroslav Gladyshev 5 Mayıs 2003 tarihinde Kirov şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гладышев Ярослав Вадимович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaroslav Gladyshev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Yaroslav Gladyshev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yaroslav Gladyshev'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Yaroslav Gladyshev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_glad_91/

Haberin Devamı

Yaroslav Gladyshev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaroslav Gladyshev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Yaroslav Gladyshev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaroslav Gladyshev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Dinamo M II

1 Ocak 2021 yılında Dinamo 2

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo Moskova

Yaroslav Gladyshev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaroslav Gladyshev şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Yaroslav Gladyshev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 5 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.