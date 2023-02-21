Mathias Normann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Normann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mathias Normann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mathias Normann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mathias Normann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Normann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mathias Normann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Normann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Normann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Normann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Normann 28 Mayıs 1996 tarihinde Svolvær şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Mathias Antonsen Normann şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Normann Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Mathias Normann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mathias Normann'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathias Normann Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mathiasnormann/

Mathias Normann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Normann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 13.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mathias Normann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Normann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Bodø/Glimt

23 Ocak 2015 yılında Alta IF

31 Aralık 2015 yılında Bodø/Glimt

20 Temmuz 2017 yılında Brighton

16 Ağustos 2017 yılında Molde

30 Haziran 2018 yılında Brighton

28 Ocak 2019 yılında Rostov

29 Ağustos 2021 yılında Norwich

30 Haziran 2022 yılında Rostov

6 Eylül 2022 yılında Dinamo Moskova

30 Haziran 2023 yılında Rostov

Mathias Normann kimdir

Mathias Normann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Normann şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Svolvær, Lofoten FK, FK Bodø/Glimt

Mathias Normann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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Mathias Normann nereli

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