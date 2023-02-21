Diego Laxalt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Laxalt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Laxalt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Laxalt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diego Laxalt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Laxalt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Laxalt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Laxalt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Laxalt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Laxalt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Laxalt 7 Şubat 1993 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Sebastián Laxalt Suárez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Laxalt Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ariel Krasouski yapmaktadır. Diego Laxalt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Laxalt'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Laxalt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/cdlss93/

Diego Laxalt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Laxalt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Diego Laxalt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Laxalt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Defensor

30 Temmuz 2013 yılında Inter

21 Ağustos 2013 yılında Bologna

30 Haziran 2014 yılında Inter

13 Ağustos 2014 yılında Empoli

30 Ocak 2015 yılında Inter

31 Ocak 2015 yılında Genoa

30 Haziran 2016 yılında Inter

30 Temmuz 2016 yılında Genoa

17 Ağustos 2018 yılında Milan

31 Ağustos 2019 yılında Torino

31 Ocak 2020 yılında Milan

5 Ekim 2020 yılında Celtic

30 Haziran 2021 yılında Milan

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo Moskova

Diego Laxalt kimdir

Diego Laxalt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Laxalt şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Defensor Sporting (-2012)

Diego Laxalt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay takımında 17 numaralı formasıyla 7 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diego Laxalt nereli

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