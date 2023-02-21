Denis Makarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Makarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denis Makarov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denis Makarov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Denis Makarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Makarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denis Makarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Makarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Makarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Makarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Makarov 18 Şubat 1998 tarihinde Orenburg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Макаров Денис Евгеньевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Makarov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dvitex Sports Consulting yapmaktadır. Denis Makarov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına 6 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Denis Makarov'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Denis Makarov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maka_25m

Denis Makarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Makarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Denis Makarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Makarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2012 yılında Yakutia Yakutsk

1 Nisan 2013 yılında FK Saransk

1 Temmuz 2013 yılında FK Orenburg Jgd

1 Temmuz 2016 yılında Orenburg II

1 Temmuz 2017 yılında Orenburg-2

19 Temmuz 2018 yılında Neftekhimik

30 Haziran 2019 yılında Orenburg-2

1 Temmuz 2019 yılında Neftekhimik

6 Ocak 2020 yılında Rubin Kazan

6 Ağustos 2021 yılında Dinamo Moskova

Denis Makarov kimdir

Denis Makarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Makarov şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Akademia Y. Konoplev ( -2012)

Denis Makarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Denis Makarov nereli

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