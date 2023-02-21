Daniil Lesovoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Lesovoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniil Lesovoy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniil Lesovoy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniil Lesovoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Lesovoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniil Lesovoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Lesovoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Lesovoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Lesovoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Lesovoy 12 Ocak 1998 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Лесовой Даниил Олегович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Lesovoy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Daniil Lesovoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına 7 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Daniil Lesovoy'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniil Lesovoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/daniil_lesovoy/

Daniil Lesovoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Lesovoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daniil Lesovoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Lesovoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Eylül 2016 yılında Kulüpsüz

10 Kasım 2016 yılında Zenit II

1 Ocak 2017 yılında Zenit 2 S-Pb

28 Temmuz 2018 yılında Arsenal Tula

31 Temmuz 2020 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Ağustos 2020 yılında Arsenal Tula

7 Eylül 2020 yılında Dinamo Moskova

Daniil Lesovoy kimdir

Daniil Lesovoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Lesovoy şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dynamo Kiew (2004-2016)

Daniil Lesovoy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Daniil Lesovoy nereli

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