İgor Leshchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Leshchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Leshchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Leshchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Leshchuk 20 Şubat 1996 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Лещук Игорь Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Leshchuk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. İgor Leshchuk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. İgor Leshchuk'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İgor Leshchuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leshchukk31/

İgor Leshchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Leshchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Leshchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Leshchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo 2

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo M II

1 Ocak 2018 yılında Dinamo Moskova

İgor Leshchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Leshchuk şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

İgor Leshchuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U16 takımında 1 numaralı formasıyla 2 Temmuz 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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