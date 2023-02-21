Milan Majstorovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Majstorovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Majstorovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Majstorovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Majstorovic 21 Şubat 2005 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Мајсторовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Majstorovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Majstorovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına - tarihinde katılmıştır. Milan Majstorovic'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Milan Majstorovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Majstorovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Majstorovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Majstorovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Vojvodina U17

1 Temmuz 2021 yılında Vojvodina U19

21 Şubat 2023 yılında Dinamo Moskova

Milan Majstorovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Majstorovic şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Milan Majstorovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla 21 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U15 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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