Luka Gagnidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Gagnidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Gagnidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Gagnidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Gagnidze 28 Şubat 2003 tarihinde Kutaisi şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა გაგნიძე şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Gagnidze Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bene-Sport yapmaktadır. Luka Gagnidze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Gagnidze'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Luka Gagnidze Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lgagniidze/

Luka Gagnidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Gagnidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luka Gagnidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Gagnidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Dinamo Tbilisi

5 Temmuz 2021 yılında Dinamo Moskova

21 Temmuz 2021 yılında Ural

25 Mart 2022 yılında Dinamo Moskova

26 Mart 2022 yılında Rakow

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Moskova

Luka Gagnidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Gagnidze şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Luka Gagnidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.