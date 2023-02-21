İvan Budachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Budachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Budachev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Budachev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Budachev 20 Temmuz 2001 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Будачёв Иван Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Budachev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. İvan Budachev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına 13 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. İvan Budachev'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

İvan Budachev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/budachevivan/

İvan Budachev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Budachev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Budachev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Budachev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Leningradets

13 Ekim 2020 yılında Dinamo Moskova

İvan Budachev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Budachev şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

İvan Budachev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 12 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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