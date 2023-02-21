Aleksandr Kutitskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kutitskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Kutitskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Kutitskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Kutitskiy 1 Ocak 2002 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кутицкий Александр Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Kutitskiy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Kutitskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Kutitskiy'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Kutitskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kutitskiy__50/

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Aleksandr Kutitskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Kutitskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandr Kutitskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Kutitskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Dinamo M II

1 Ocak 2021 yılında Dinamo 2

1 Ocak 2022 yılında Dinamo Moskova

Aleksandr Kutitskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Kutitskiy şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Kutitskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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