Daniil Fomin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Fomin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Fomin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Fomin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Fomin 2 Mart 1997 tarihinde Tikhoretsk, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Фомин Даниил Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Fomin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Daniil Fomin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Daniil Fomin'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniil Fomin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fomaa74/

Daniil Fomin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Fomin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniil Fomin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Fomin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2015 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2017 yılında Olimpiets

30 Haziran 2019 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2019 yılında Ufa

3 Ağustos 2020 yılında Dinamo Moskova

Daniil Fomin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Fomin şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Daniil Fomin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 8 numaralı formasıyla 11 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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