Eli Dasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eli Dasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eli Dasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eli Dasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eli Dasa 3 Aralık 1992 tarihinde Netanya şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İsrail,Etiyopya uyrukludur.Gerçek adı da אלי דסה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eli Dasa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BG Sports yapmaktadır. Eli Dasa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Moskova futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Moskova takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Eli Dasa'nin Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eli Dasa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eli_dasa2/

Eli Dasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eli Dasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Eli Dasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eli Dasa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2015 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2019 yılında Vitesse

7 Eylül 2022 yılında Dinamo Moskova

Eli Dasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eli Dasa şuan Dinamo Moskova takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eli Dasa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Tel Aviv, Beitar Jerusalem

İsrail takımında 2 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 52 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 2 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 0 gol atmıştır.

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