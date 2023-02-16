August Wangberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 August Wangberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak August Wangberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

August Wangberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

August Wangberg 30 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı August Nils Tomas Wängberg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

August Wangberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VMC Group AB yapmaktadır. August Wangberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 7 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. August Wangberg'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

August Wangberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

August Wangberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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August Wangberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

August Wangberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2011 yılında Qviding FIF U19

8 Ocak 2013 yılında Qviding FIF

1 Ağu 2013 yılında San Diego State

1 Ocak 2014 yılında Qviding FIF

25 Şubat 2016 yılında Syrianska FC

22 Temmuz 2016 yılında Qviding FIF

7 Ağu 2017 yılında GAIS

August Wangberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

August Wangberg şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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