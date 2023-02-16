Gustav Lundgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Lundgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Lundgren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustav Lundgren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustav Lundgren 18 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustav Lundgren Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustav Lundgren, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gustav Lundgren'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gustav Lundgren Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustav Lundgren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gustav Lundgren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustav Lundgren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Tölö IF

1 Ocak 2016 yılında Onsala BK

20 Ocak 2022 yılında GAIS

Gustav Lundgren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustav Lundgren şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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