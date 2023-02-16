Mergim Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mergim Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mergim Krasniqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mergim Krasniqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mergim Krasniqi 23 Ağu 1992 tarihinde Borås şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsveç,Kosova uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mërgim Krasniqi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mergim Krasniqi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BR Group Management yapmaktadır. Mergim Krasniqi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mergim Krasniqi'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mergim Krasniqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mergim Krasniqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mergim Krasniqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mergim Krasniqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2009 yılında Norrby

8 Ocak 2021 yılında Örebro SK

4 Şubat 2022 yılında GAIS

Mergim Krasniqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mergim Krasniqi şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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