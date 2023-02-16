Viktor Kruger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Kruger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Viktor Kruger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Viktor Kruger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Viktor Kruger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Kruger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Viktor Kruger

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Kruger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Kruger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Kruger 19 Şubat 2000 tarihinde Timmernabben şehrinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Kruger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Viktor Kruger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Viktor Kruger'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Viktor Krugerboyu ve yaşı kaç

Viktor Kruger Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Viktor Kruger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Viktor Kruger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Kruger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2017 yılında Kalmar U19

8 Ocak 2020 yılında Oskarshamns AIK

8 Ocak 2020 yılında Kalmar FF

30 Kasım 2020 yılında Kalmar FF

28 Nisan 2021 yılında Oskarshamns AIK

30 Kasım 2021 yılında Kalmar FF

3 Şubat 2022 yılında GAIS

Viktor Kruger kimdir

Viktor Kruger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Kruger şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Timmernabbens IF, Kalmar FF (-2019)

Viktor Kruger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U17 takımında 3 numaralı formasıyla 28 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 3 numaralı formasıyla 30 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 3 numaralı formasıyla 18 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Viktor Kruger nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Feyyaz Aydil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Feyyaz Aydil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Feyyaz Aydil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Feyyaz Aydil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erdal Rakip kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erdal Rakip Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erdal Rakip kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erdal Rakip Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mirac Furkan Turkozu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirac Furkan Turkozu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mirac Furkan Turkozu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirac Furkan Turkozu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mark Mampassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Mampassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mark Mampassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Mampassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsmail Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Cengiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsmail Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Cengiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları