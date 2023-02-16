Viktor Kruger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Kruger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Kruger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Kruger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Kruger 19 Şubat 2000 tarihinde Timmernabben şehrinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Kruger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Viktor Kruger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Viktor Kruger'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Viktor Kruger Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Viktor Kruger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Viktor Kruger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Kruger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2017 yılında Kalmar U19

8 Ocak 2020 yılında Oskarshamns AIK

8 Ocak 2020 yılında Kalmar FF

30 Kasım 2020 yılında Kalmar FF

28 Nisan 2021 yılında Oskarshamns AIK

30 Kasım 2021 yılında Kalmar FF

3 Şubat 2022 yılında GAIS

Viktor Kruger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Kruger şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Viktor Kruger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Timmernabbens IF, Kalmar FF (-2019)

İsveç U17 takımında 3 numaralı formasıyla 28 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 3 numaralı formasıyla 30 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 3 numaralı formasıyla 18 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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