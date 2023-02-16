Egzon Binaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egzon Binaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egzon Binaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egzon Binaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egzon Binaku 27 Ağu 1995 tarihinde Åmål şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arnavutluk,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egzon Binaku Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Egzon Binaku, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Egzon Binaku'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Egzon Binaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Egzon Binaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Egzon Binaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egzon Binaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2014 yılında Häcken U19

29 Ağu 2014 yılında Häcken

1 Ağu 2016 yılında Ljungskile

6 Eylül 2016 yılında Häcken

1 Ocak 2018 yılında Malmö FF

29 Mart 2019 yılında Norrköping

8 Ocak 2023 yılında GAIS

Egzon Binaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egzon Binaku şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Egzon Binaku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Åmål, BK Häcken (-2014)

Arnavutluk takımında 13 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U20 takımında 3 numaralı formasıyla 12 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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