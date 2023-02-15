Axel Lindahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Lindahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Lindahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Lindahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Lindahl 4 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Karl Axel Lindahl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Lindahl Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Axel Lindahl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalmar FF futbol takımında oynamaktadır. Kalmar FF takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Axel Lindahl'nin Kalmar FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Axel Lindahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Axel Lindahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Axel Lindahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Axel Lindahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Lidköping

31 Mart 2016 yılında Oskarshamns AIK

1 Ocak 2018 yılında J-Södra IF

1 Ocak 2019 yılında Degerfors

1 Şubat 2021 yılında Bodø/Glimt

11 Ağu 2021 yılında Degerfors

31 Aralık 2021 yılında Bodø/Glimt

8 Ocak 2022 yılında Kalmar FF

Axel Lindahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Lindahl şuan Kalmar FF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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