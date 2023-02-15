Jakob Kindberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Kindberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Kindberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Kindberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Kindberg 7 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Kindberg Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakob Kindberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalmar FF futbol takımında oynamaktadır. Kalmar FF takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jakob Kindberg'nin Kalmar FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakob Kindberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jakob Kindberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Kindberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Kindberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında IK Sturehov

8 Ocak 2015 yılında IFK Kumla

1 Ocak 2018 yılında Karlslunds IF

13 Ocak 2021 yılında Örebro Syr.

8 Ocak 2022 yılında Kalmar FF

Jakob Kindberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Kindberg şuan Kalmar FF takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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