Mileta Rajovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mileta Rajovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mileta Rajovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mileta Rajovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mileta Rajovic 17 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mileta Rajovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beckster Int. yapmaktadır. Mileta Rajovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalmar FF futbol takımında oynamaktadır. Kalmar FF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mileta Rajovic'nin Kalmar FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mileta Rajovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mileta Rajovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mileta Rajovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mileta Rajovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Akademisk U19

16 Aralık 2016 yılında Randers U19

5 Eylül 2017 yılında Bröndby IF U19

31 Ağu 2018 yılında B.93

31 Ocak 2019 yılında HB Köge

23 Temmuz 2019 yılında FC Roskilde

21 Ocak 2021 yılında Naestved BK

8 Ocak 2023 yılında Kalmar FF

Mileta Rajovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mileta Rajovic şuan Kalmar FF takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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