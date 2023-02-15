Simon Skrabb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Skrabb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Skrabb kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Skrabb ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Simon Skrabb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Skrabb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Skrabb

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Skrabb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Skrabb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Skrabb 19 Ocak 1995 tarihinde Jakobstad şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Finlandiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Simon Ivar Alexander Skrabb şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Skrabb Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Simon Skrabb, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalmar FF futbol takımında oynamaktadır. Kalmar FF takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Skrabb'nin Kalmar FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Simon Skrabb Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sskrabb/

Simon Skrabbboyu ve yaşı kaç

Simon Skrabb Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Simon Skrabb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Simon Skrabb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Skrabb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında FF Jaro

20 Ocak 2014 yılında Åtvidabergs FF

1 Aralık 2015 yılında FF Jaro

1 Ocak 2016 yılında Gefle

1 Aralık 2016 yılında FF Jaro

1 Ocak 2017 yılında Norrköping

13 Ocak 2020 yılında Brescia

22 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2022 yılında Kalmar FF

Simon Skrabb kimdir

Simon Skrabb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Skrabb şuan Kalmar FF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FF Jaro

Simon Skrabb Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Simon Skrabb nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Türkiye Tek Yürek olacak! Ortak yayında depremzedeler için yardım toplanacak
Türkiye Tek Yürek olacak! Ortak yayında depremzedeler için yardım toplanacak
David Lofquist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Lofquist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Lofquist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Lofquist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jesper Gustavsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Gustavsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jesper Gustavsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Gustavsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Viktor Gustafson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Gustafson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Viktor Gustafson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Gustafson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Robin Tihi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Tihi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robin Tihi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Tihi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcus Berg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Berg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcus Berg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Berg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristoffer Nordfeldt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Nordfeldt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristoffer Nordfeldt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Nordfeldt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları