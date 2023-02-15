Simon Skrabb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Skrabb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Skrabb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Skrabb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Skrabb 19 Ocak 1995 tarihinde Jakobstad şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Finlandiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Simon Ivar Alexander Skrabb şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Skrabb Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Simon Skrabb, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalmar FF futbol takımında oynamaktadır. Kalmar FF takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Skrabb'nin Kalmar FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Simon Skrabb Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sskrabb/

Simon Skrabb Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Simon Skrabb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Simon Skrabb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Skrabb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında FF Jaro

20 Ocak 2014 yılında Åtvidabergs FF

1 Aralık 2015 yılında FF Jaro

1 Ocak 2016 yılında Gefle

1 Aralık 2016 yılında FF Jaro

1 Ocak 2017 yılında Norrköping

13 Ocak 2020 yılında Brescia

22 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2022 yılında Kalmar FF

Simon Skrabb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Skrabb şuan Kalmar FF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Simon Skrabb Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FF Jaro

Finlandiya takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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