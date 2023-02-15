Kevin Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Jensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Jensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Jensen 15 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Jensen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Kevin Jensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalmar FF futbol takımında oynamaktadır. Kalmar FF takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Jensen'nin Kalmar FF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Jensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Jensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Jensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Jensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2017 yılında Landskrona

8 Ocak 2022 yılında Kalmar FF

Kevin Jensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Jensen şuan Kalmar FF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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