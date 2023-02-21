Aydar Khabibullin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aydar Khabibullin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aydar Khabibullin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aydar Khabibullin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aydar Khabibullin 25 Temmuz 1995 tarihinde Kazan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Хабибуллин Айдар Айратович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aydar Khabibullin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aydar Khabibullin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 9 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aydar Khabibullin'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aydar Khabibullin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aydar Khabibullin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aydar Khabibullin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aydar Khabibullin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Rubin Kazan II

1 Temmuz 2014 yılında Rubin 2

1 Temmuz 2015 yılında Rubin Kazan II

1 Ocak 2016 yılında Neftekhimik

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

2 Mart 2017 yılında Krymteplitsa

1 Temmuz 2017 yılında Anzhi-Yunior

1 Ocak 2018 yılında Sokol Saratov

19 Temmuz 2018 yılında Zenit Izhevsk

1 Temmuz 2019 yılında Volga Uljanovsk

5 Şubat 2020 yılında Dinamo Bryansk

9 Temmuz 2020 yılında Volga Uljanovsk

Aydar Khabibullin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aydar Khabibullin şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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