Egor Danilkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Danilkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Danilkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Danilkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Danilkin 1 Ağustos 1995 tarihinde Vladimir şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Данилкин Егор Романович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Danilkin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Egor Danilkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Egor Danilkin'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Egor Danilkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Danilkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Egor Danilkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Danilkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo 2

1 Temmuz 2017 yılında ara verdi

1 Ocak 2018 yılında Khimki

8 Şubat 2023 yılında Volga Uljanovsk

Egor Danilkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Danilkin şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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