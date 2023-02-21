Chingiz Magomadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chingiz Magomadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chingiz Magomadov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chingiz Magomadov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chingiz Magomadov 1 Ağustos 1998 tarihinde Kurchaloy, Chechnya Republic şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Магомадов Чингиз Турпал-Алиевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chingiz Magomadov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chingiz Magomadov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chingiz Magomadov'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chingiz Magomadov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chingiz Magomadov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chingiz Magomadov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chingiz Magomadov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Terek II

1 Temmuz 2017 yılında Spartak Nalchik

31 Aralık 2017 yılında Terek II

31 Ocak 2019 yılında Ural 2

1 Temmuz 2021 yılında Ural

3 Temmuz 2021 yılında KamAZ

10 Ocak 2022 yılında Ural

11 Temmuz 2022 yılında Volga Uljanovsk

30 Haziran 2023 yılında Ural

Chingiz Magomadov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chingiz Magomadov şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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