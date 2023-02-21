Ruslan Makhmutov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Makhmutov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruslan Makhmutov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruslan Makhmutov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ruslan Makhmutov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Makhmutov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruslan Makhmutov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Makhmutov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Makhmutov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Makhmutov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Makhmutov 27 Ocak 1991 tarihinde Togliatti, Samara Region şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Махмутов Руслан Хамитович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Makhmutov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruslan Makhmutov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ruslan Makhmutov'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruslan Makhmutov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Makhmutov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Ruslan Makhmutov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Makhmutov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında KS-SOK Dimitrov.

1 Ocak 2009 yılında Dinamo M II

30 Haziran 2009 yılında KS-SOK Dimitrov.

1 Nisan 2010 yılında Rubin Kazan II

1 Ağustos 2011 yılında Neftekhimik

1 Temmuz 2014 yılında Neftekhimik II

1 Temmuz 2015 yılında Lada Togliatti

1 Temmuz 2016 yılında Syzran-2003

18 Ocak 2018 yılında Chaika Pes.

31 Ağustos 2018 yılında Syzran-2003

1 Temmuz 2019 yılında Zenit Izhevsk

1 Temmuz 2020 yılında Volga Uljanovsk

Ruslan Makhmutov kimdir

Ruslan Makhmutov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Makhmutov şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Ruslan Makhmutov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ruslan Makhmutov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Aleksey Nikitenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Nikitenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksey Nikitenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Nikitenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andriy Kulakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Kulakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andriy Kulakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Kulakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikolay Rybikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Rybikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikolay Rybikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Rybikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andriy Boryachuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Boryachuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andriy Boryachuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Boryachuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!