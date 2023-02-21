Ruslan Makhmutov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Makhmutov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Makhmutov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Makhmutov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Makhmutov 27 Ocak 1991 tarihinde Togliatti, Samara Region şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Махмутов Руслан Хамитович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Makhmutov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruslan Makhmutov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ruslan Makhmutov'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruslan Makhmutov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Makhmutov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ruslan Makhmutov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Makhmutov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında KS-SOK Dimitrov.

1 Ocak 2009 yılında Dinamo M II

30 Haziran 2009 yılında KS-SOK Dimitrov.

1 Nisan 2010 yılında Rubin Kazan II

1 Ağustos 2011 yılında Neftekhimik

1 Temmuz 2014 yılında Neftekhimik II

1 Temmuz 2015 yılında Lada Togliatti

1 Temmuz 2016 yılında Syzran-2003

18 Ocak 2018 yılında Chaika Pes.

31 Ağustos 2018 yılında Syzran-2003

1 Temmuz 2019 yılında Zenit Izhevsk

1 Temmuz 2020 yılında Volga Uljanovsk

Ruslan Makhmutov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Makhmutov şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Ruslan Makhmutov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.