Vladimir Marukhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Marukhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Marukhin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladimir Marukhin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladimir Marukhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Marukhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Marukhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Marukhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Marukhin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Marukhin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Marukhin 6 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Марухин Владимир Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Marukhin Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Marukhin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Marukhin'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Marukhin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Marukhin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladimir Marukhin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Marukhin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Akademia Loko

15 Temmuz 2021 yılında Akron Togliatti

Vladimir Marukhin kimdir

Vladimir Marukhin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Marukhin şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Vladimir Marukhin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U19 takımında 24 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Vladimir Marukhin nereli

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