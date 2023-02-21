Astemir Abazov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Astemir Abazov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Astemir Abazov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Astemir Abazov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Astemir Abazov 8 Aralık 1996 tarihinde Nalchik şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Абазов Астемир Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Astemir Abazov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProTeam Management yapmaktadır. Astemir Abazov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Astemir Abazov'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Astemir Abazov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Astemir Abazov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Astemir Abazov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Astemir Abazov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Druzhba Maikop

30 Haziran 2016 yılında Spartak Nalchik

22 Temmuz 2016 yılında Angusht Nazran

30 Haziran 2017 yılında Spartak Nalchik

9 Ağustos 2018 yılında Ekaterinodar

5 Temmuz 2019 yılında Luch

27 Ocak 2020 yılında KamAZ

19 Ocak 2022 yılında Rodina Moscow

4 Temmuz 2022 yılında Volga Uljanovsk

Astemir Abazov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Astemir Abazov şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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