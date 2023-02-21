Aznaur Geryugov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aznaur Geryugov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aznaur Geryugov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aznaur Geryugov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aznaur Geryugov 12 Ağustos 1992 tarihinde Kant şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya,Kırgızistan uyrukludur.Gerçek adı da Герюгов Азнаур Альбертович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aznaur Geryugov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aznaur Geryugov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aznaur Geryugov'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aznaur Geryugov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aznaur Geryugov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aznaur Geryugov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aznaur Geryugov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Lada Togliatti

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Lada Togliatti

1 Temmuz 2019 yılında Akron Togliatti

8 Temmuz 2021 yılında Volga Uljanovsk

Aznaur Geryugov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aznaur Geryugov şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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