Dmitriy Rakhmanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Rakhmanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Rakhmanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Rakhmanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Rakhmanov 21 Eylül 1995 tarihinde Uljanovsk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Рахманов Дмитрий Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Rakhmanov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitriy Rakhmanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Rakhmanov'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Rakhmanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Rakhmanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Rakhmanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Rakhmanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Volga Uljanovsk

1 Temmuz 2014 yılında FK Sergievsk

31 Aralık 2014 yılında Volga Uljanovsk

Dmitriy Rakhmanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Rakhmanov şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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