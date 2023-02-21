İvan Sergeev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Sergeev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Sergeev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Sergeev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Sergeev 20 Mayıs 2003 tarihinde Podolsk, Moskau Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сергеев Иван Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Sergeev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stanislav Stanislavsky yapmaktadır. İvan Sergeev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Sergeev'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Sergeev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Sergeev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Sergeev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Sergeev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Vityaz Podolsk

21 Şubat 2020 yılında Khimki II

24 Şubat 2021 yılında Rubin Kazan II

13 Ağustos 2021 yılında FK Kaluga

1 Temmuz 2022 yılında Volga Uljanovsk

İvan Sergeev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Sergeev şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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