German Paskin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Paskin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Paskin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Paskin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Paskin 8 Ocak 2002 tarihinde Uljanovsk şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Паскин Герман Вячеславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Paskin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.German Paskin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 22 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. German Paskin'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

German Paskin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

German Paskin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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German Paskin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Paskin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2019 yılında Volga Uljanovsk

18 Temmuz 2019 yılında Lada Dimitrovgrad

31 Aralık 2019 yılında Volga Uljanovsk

German Paskin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Paskin şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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