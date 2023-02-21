Anton Krotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Krotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Krotov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Krotov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Krotov 28 Ocak 1998 tarihinde Arsenjev, Primorje Region şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кротов Антон Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Krotov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anton Krotov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Krotov'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Krotov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Krotov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Krotov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Krotov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Luch Vladivostok

1 Temmuz 2020 yılında Irtysh Omsk

3 Ağustos 2021 yılında Sokol Saratov

11 Temmuz 2022 yılında Volga Uljanovsk

Anton Krotov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Krotov şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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