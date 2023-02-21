Denis Kutin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Kutin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Kutin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Kutin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Kutin 5 Ekim 1993 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кутин Денис Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Kutin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Kutin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Kutin'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Kutin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Kutin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Kutin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Kutin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2010 yılında Spartak II

1 Temmuz 2013 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2017 yılında Tosno

30 Haziran 2018 yılında Spartak 2

21 Ağustos 2018 yılında Armavir

8 Temmuz 2020 yılında Shinnik Yaroslav

13 Ocak 2021 yılında Chertanovo

6 Temmuz 2021 yılında Dolgoprudnyi

16 Ağustos 2022 yılında Volga Uljanovsk

Denis Kutin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Kutin şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denis Kutin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Örnek Türkspor Hamburg 1978

Rusya U21 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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