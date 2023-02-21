Aslan Dashaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aslan Dashaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aslan Dashaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aslan Dashaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aslan Dashaev 19 Şubat 1989 tarihinde Grozny şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Дашаев Аслан Абдусалаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aslan Dashaev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aslan Dashaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aslan Dashaev'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aslan Dashaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aslan Dashaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aslan Dashaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aslan Dashaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Terek II

1 Ocak 2011 yılında Angusht Nazran

16 Nisan 2014 yılında Cezalı

16 Şubat 2015 yılında Spartak Nalchik

1 Temmuz 2017 yılında Avangard Kursk

1 Ocak 2020 yılında Fakel Voronezh

1 Şubat 2023 yılında Volga Uljanovsk

Aslan Dashaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aslan Dashaev şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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