İlya Kubyshkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Kubyshkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Kubyshkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Kubyshkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Kubyshkin 12 Ocak 1996 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кубышкин Илья Анатольевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Kubyshkin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Kubyshkin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İlya Kubyshkin'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Kubyshkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Kubyshkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Kubyshkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Kubyshkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Zenit II

1 Temmuz 2016 yılında Zenit 2 S-Pb

30 Temmuz 2016 yılında Slovan Liberec

1 Temmuz 2018 yılında Avangard Kursk

10 Ocak 2020 yılında Neftekhimik

25 Şubat 2021 yılında SKA Rostov

8 Temmuz 2021 yılında Tom Tomsk

1 Temmuz 2022 yılında Kuban

8 Şubat 2023 yılında Volga Uljanovsk

İlya Kubyshkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Kubyshkin şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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