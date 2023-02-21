Nikita Kirsanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Kirsanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Kirsanov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikita Kirsanov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikita Kirsanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Kirsanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikita Kirsanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Kirsanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Kirsanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Kirsanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Kirsanov 4 Ocak 1995 tarihinde Gukovo, Rostov Region şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кирсанов Никита Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Kirsanov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Kirsanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikita Kirsanov'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikita Kirsanov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kirsanov__9/

Nikita Kirsanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Kirsanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikita Kirsanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Kirsanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Khimki II

1 Temmuz 2014 yılında Torpedo II

1 Temmuz 2015 yılında Khimki

1 Temmuz 2017 yılında Nosta

1 Temmuz 2019 yılında Veles Moskova

9 Temmuz 2021 yılında Tom Tomsk

2 Temmuz 2022 yılında KamAZ

4 Ocak 2023 yılında Volga Uljanovsk

Nikita Kirsanov kimdir

Nikita Kirsanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Kirsanov şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYuSSh Gukovo

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Nikita Kirsanov nereli

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