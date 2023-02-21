Kirill Morozov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Morozov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kirill Morozov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kirill Morozov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kirill Morozov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Morozov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kirill Morozov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Morozov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Morozov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Morozov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Morozov 11 Nisan 1995 tarihinde Yelets, Lipetsk Region şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Морозов Кирилл Павлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Morozov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kirill Morozov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Morozov'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Morozov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Morozov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Kirill Morozov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Morozov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mart 2011 yılında Akad. Krasnodar

4 Ağustos 2011 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2013 yılında Krasnodar 2

28 Ağustos 2014 yılında Afips Afipskiy

30 Haziran 2015 yılında Krasnodar 2

31 Ağustos 2015 yılında Zenit Izhevsk

28 Eylül 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında FK Yelets

1 Ağustos 2016 yılında Rodina Moscow

1 Ocak 2017 yılında FK Yelets

1 Ocak 2018 yılında DFK Dainava

12 Ağustos 2018 yılında Irtysh Omsk

1 Temmuz 2019 yılında Tyumen

5 Ağustos 2019 yılında Irtysh Omsk

1 Temmuz 2022 yılında Volga Uljanovsk

Kirill Morozov kimdir

Kirill Morozov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Morozov şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Yelets (-2007), Lokomotiv Yelets (2008 - 06.2008), UOR Master-Saturn Egorjevsk (03.2009 - 03.2011), FK Krasnodar (03.2011 - 2013)

Kirill Morozov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U17 takımında 26 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 17 numaralı formasıyla 2 Temmuz 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Kirill Morozov nereli

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