Andrey Klimovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Klimovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrey Klimovich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrey Klimovich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrey Klimovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Klimovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrey Klimovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Klimovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Klimovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Klimovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Klimovich 27 Ağustos 1988 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Климович Андрей Васильевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Klimovich Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NESTA SPORT GROUP yapmaktadır. Andrey Klimovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey Klimovich'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Klimovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Klimovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrey Klimovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Klimovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Zvezda-BGU

1 Ocak 2007 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2009 yılında FK Baranovichi

31 Aralık 2009 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2010 yılında Slonim

30 Haziran 2010 yılında Dinamo Minsk II

1 Temmuz 2010 yılında Veras Nesvizh

1 Ocak 2011 yılında Dinamo Brest

31 Aralık 2013 yılında Gomel

1 Ocak 2015 yılında FK Minsk

1 Ocak 2017 yılında Dinamo Minsk

10 Ocak 2018 yılında Soligorsk

30 Ağustos 2019 yılında Orenburg

16 Temmuz 2021 yılında Kuban

24 Ağustos 2022 yılında Volga Uljanovsk

Andrey Klimovich kimdir

Andrey Klimovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Klimovich şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Andrey Klimovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 12 numaralı formasıyla 12 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andrey Klimovich nereli

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