Denis Eremeev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Eremeev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Eremeev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Eremeev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Eremeev 17 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Еремеев Денис Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Eremeev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Denis Eremeev'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Eremeev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Eremeev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Eremeev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Eremeev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Volga Uljanovsk

Denis Eremeev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Eremeev şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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